Das schnelle Internet im Havelberger Bereich ist fast da

Einer großen Baustelle glich am Mittwochmorgen ein kleiner Abschnitt an der Landesstraße in Höhe Müggenbusch. Doch die Aufstellung eines Technikgebäudes hier ging ganz schnell.

Havelberg/Müggenbusch - Ein Schwerlastautokran sorgte am Mittwoch an der Landesstraße im Ortsteil Müggenbusch für Aufsehen. Er hob ein etwa 32 Tonnen schweres Häuschen von einem Transporter in die Höhe.

Es ist der letzte Netzknotenpunkt des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA) für die Glasfaserversorgung im Projektgebiet 1 für den fünften Bauabschnitt Havelberg/Schollene. Außer in Müggenbusch befindet sich noch einer in Rehberg. Ostelbisch stehen zudem noch zwei weitere in Klietz und in Wust. Im gesamten Projektgebiet 1, zu dem noch weitere Teile des Landkreises Stendal gehören, sind damit alle elf geplanten Netzknotenpunkte an ihrem vorgesehenen Platz.

Für 487 Hausanschlüsse

Die am Mittwoch aufgestellte Technikzentrale in Müggenbusch ist übrigens für insgesamt 487 Hausanschlüsse ausgelegt. Hauptsächlich für die Ortschaften und Ortsteile der Hansestadt sowie für Havelberger Randbereiche. Benötigt wird jede Anschlussmöglichkeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings nicht. „Die Anschlussquote liegt für alle Netzknotenpunkte bisher bei etwa 50 Prozent“, informiert der stellvertretende Verbandsgeschäftsführer Ronald Haag vom ZBA. „Damit ist in den Technikhäuschen auch für die Zukunft vorgesorgt.“

Womit er alle Interessenten meint, die sich jetzt oder später für das schnelle Internet per Glasfaser entscheiden. Die Frist für den Vertragsabschluss einschließlich kostenloser Glasfaseranschlüsse bis ins Haus sei allerdings abgelaufen. Neuabschlüsse würden nicht mehr unter den geförderten Ausbau fallen. „Der Netzbetreiber DNS:NET ist jetzt für alle neuen Vertragsinteressenten zuständig“, erklärt Ronald Haag.

Neuverträge über DNS:NET

Wann können die Kunden, die Vorverträge abgeschlossen haben, mit der Freischaltung des schnellen Internets rechnen? „Sobald ein Bauabschnitt von uns fertiggestellt ist, übergibt der ZBA diesen zur Aktivierung an den Netzbetreiber DNS:NET. Dessen Ziel besteht darin, im Sommer dieses Jahres mit der Internet-Versorgung zu beginnen. Jedoch nicht alles auf einmal. Sondern jeder Bereich einzeln. Also nach und nach“, informiert der stellvertretende ZBA-Verbandsgeschäftsführer.

Der neue Glasfaser-Netzknotenpunkt, also das vorgefertigte Betongebäude, wurde in der Nacht per Schwerlasttransport nach Müggenbusch geliefert und mit einem Schwerlastkran dann am Vormittag an der dafür vorgesehenen Endstelle - ein verdichtetes Schotterbett - platziert. Aus Sicherheitsgründen, unter anderem wegen des Schwenkbereiches des Drehkranes, musste dafür auch der Verkehr auf der Landesstraße kurzzeitig stoppen. Bürgermeister Bernd Poloski, der es sich nicht nehmen ließ, das Geschehen zu verfolgen, zeigte sich sehr erfreut darüber, „dass das Ende des Wartens auf den Glasfaseranschluss nun in absehbare Nähe rückt“.

Die ganze Aktion dauerte nicht mal eine Stunde. „Das war eine echt leichte Nummer hier in Müggenbusch“, kommentierte Ronald Haag das Aufstellen des Technikhäuschens. An anderen Orten sei das zum Teil wesentlich komplizierter gewesen.

Stromzufuhr fehlt noch

Nun muss noch die vorgeschriebene Erdung des Gebäudes hergestellt und die Stromzuführung von den Havelberger Stadtwerken als regionalem Energieversorger hergestellt werden.

Die Netzknotenpunkte werden auch als POP (Point of Presence) bezeichnet. So ein Technikhäuschen bildet das Herzstück einer Glasfaserverkabelung. Es ist die letzte „elektrische Stelle“ im Netz. Hier werden die Fasern mit den Lichtsignalen belegt, die dann bis zur sogenannten ONT ins Haus weitergeleitet werden. Der ONT (Optical Network Termination) wird auch Netzabschlussgerät genannt und wandelt das optische Licht der Glasfaser in elektrische Signale um, die dann dem Router zugeführt werden.