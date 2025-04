Elbe-Havel-Land. - Die diesjährige Deichschau an Elbe und Havel begann in Schönhausen. Flussbereichsleiter Markus Schirmer vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW) hieß als Gastgeber alle Schauer – darunter neben dem Klietzer Bürgermeister Jens Meiering auch erstmals sein Schönhauser Kollege Maik Mund – willkommen. Es ist das erste Jahr, in dem die Deiche an der Elbe komplett saniert sind. Im Vorjahr gab es die letzte Baustelle nahe Schönhausen, doch ist diese inzwischen auch Geschichte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.