„Denken ohne Geländer“ geht in Havelberg auf die Spuren des Hachschara-Lagers

Havelberg - Es war in den 1930er Jahren nahe Havelberg, als junge Juden in einem Hachschara-Lager auf ihr Leben in Palästina vorbereitet worden sind. Von 1934 bis 1941 lebten rund 50 junge Leute für jeweils ein Jahr in dem Hachschara-Kibbuz, der sich unweit des Julianenhofes am Waldesrand befand. Seit gut zwei Jahren erinnert eine Gedenktafel an das Lager.