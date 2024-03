Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klietz. - Die Kleider- und Spielzeugbörse für Kinder in der Sporthalle von Klietz war einmal mehr ein großer Erfolg. Die Zahl der Fahrzeuge vor der Sporthalle im Landkreis Stendal war kaum zu zählen. Der Förderverein der Klietzer Börse hatte 112 Händler in der Liste. Kinderkleidung für Frühjahr und Sommer sowie Spielzeug füllten die Verkaufsplätze. Das gut besetzte Ehrenamtsteam vom Förderverein der Klietzer Börse hatte alle Hände voll zu tun. Die nächste Börse, dann für „Sie und Ihn“ und ebenso für einen guten Zweck, lockt am Sonnabend, 13. April. Warum kommen Leute von überall her zum Stöbern in eine Sporthalle?