Beim 39. Havelberger Drachenfest gibt es tolle Preise zu gewinnen, eine Zaubershow und tolle Tänze.

Havelberg l Wind ist für Sonnabend, 12. Oktober, vorhergesagt: Er wäre ein guter Begleiter für das Havelberger Drachenfest, das in diesem Jahr zum 39. Mal stattfindet. Kleine und große Besucher sind zu 14 Uhr auf dem Gelände des Modellsportzentrums in der Rathenower Straße willkommen. Dann steigen Modellflugzeuge in die Lüfte, deren Bäuche mit süßer Fracht gefüllt sind. Die lassen sie auf die Havelwiesen fallen und die Kinder können sich auf Bonbonsuche begeben.

Im Anschluss wird das Areal fürs Drachensteigen freigegeben. Viele bunte Flieger werden hoffentlich über den Havelwiesen durch die Lüfte tanzen. Nach guter Tradition erhält jeder, der einen Drachen am Stand des Jugendzentrums anmeldet, ein Tombolalos und ermöglicht sich damit die Chance auf einen von der Volksstimme gesponserten Gewinn. Es gibt zehn Überraschungstüten sowie fünf Hauptpreise. Diese fünf Gewinner fahren gleich am Sonntag, dem letzten Tag der Herbstferien, mit dem Jugendzentrum zum Erdbeerhof nach Elstal bei Berlin. Einen dieser 15 Preise gewinnen können übrigens auch all jene, die sich an der Malstraße beteiligen.

Langjähriger Akteur beim Drachenfest ist auch Clown Tommy. Er wird für die Kinder Figuren aus Luftballons modellieren und bekanntlich kann er auch mal gute Starthilfe beim Drachenflug leisten. Gegen 15 Uhr beginnt dann seine Zaubershow auf der Bühne. Auch die Tanzgruppe Arabeske ist wieder mit von der Partie und erfreut mit ihren flotten Tänzen die Besucher. Start wird gegen 15.30 Uhr sein.

Knüppelkuchen überm Feuer

Die Siegerehrung ist für 16 Uhr geplant. Dann werden aus den beiden Lostöpfen die Gewinner der insgesamt 15 Preise gezogen. Zum Abschluss gibt es das beliebte Knüppelkuchenbacken über der Feuerschale.

Die Organisatoren von Jugendzentrum, Modellsportzentrum, Hansestadt und Volksstimme freuen sich auf viele Besucher. Für weitere Abwechslung beim Drachenfest ist mit Spielmöglichkeiten gesorgt. So wird die Hüpfburg des Juze aufgebaut, die Kinder können auf Gokarts fahren und ihr Geschick bei „Vier gewinnt“ testen. Die Modellsportler kümmern sich wieder um die Drachenwerkstatt. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt.

Bleibt also nur noch zu hoffen, dass das Wetter stimmt, damit die Drachen durch die Lüfte tanzen und alle bei bester Laune ein paar schöne Stunden im Modellsportzentrum verbringen können.