Projekt Durch das Elbe-Havel-Land: Berliner Fotograf wandert zu DDR-Zeiten von Leipzig nach Schwerin

Der Berliner Fotograf Eric Pawlitzky legte im Jahr 1981 in neun Tagen 312 Kilometer von Leipzig nach Schwerin zurück. Im vergangenen Jahr hat er das nach fast 40 Jahren wiederholt und kam unter anderem am Elbe-Havel-Land vorbei. In einem Film zeigt er seine Erlebnisse.