Ein Garten aus Blumen und Geschichte

Schönhausen - Einen Ausflug in die Schönhauser Geschichte haben jetzt die Senioren der Volkssolidarität in Bauchs Garten unternommen – und sehr genossen. Denn vieles erinnerte sie an fast vergessene Zeiten und so manches „ach stimmt ja – so sah das aus“ brachte die Bilder von einst zurück.

45 Jahre lang hatte Gottfried Bauch in der Landwirtschaft gearbeitet. Der Liebe zu seiner Frau Erika, die als geborene Peters zu einer seit dem Jahr 1563 ansässigen Schönhauser Familie Bellin gehört, war der gebürtige Erzgebirgler 1970 nach Schönhausen an die Elbe gekommen. Er war in leitender Funktion in der LPG tätig, machte sich mit der Auflösung selbstständig und ist seit 2014 im Ruhestand. „Ich bin immer mit offenen Augen durch die Feldmark gefahren. Was andere weggeworfen haben oder was unbeachtet herum lag, habe ich eingesammelt.“ Und bei sich auf dem Hof und im Garten quasi ein Museum daraus gemacht. So viele Details sind zu entdecken und zu jedem kann Gottfried Bauch eine Geschichte erzählen. Wie zu den Geschosshülsen, die er einst beim Pflügen an die Erdoberfläche befördert hatte – heute wachsen in ihnen Blumen. Überhaupt hat der Schönhauser, der auch Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins ist, alles originell zusammengefügt. Aus Granitsteinen und Holzschwellen hat er ein Hochbeet zusammengestellt, in dem es jetzt herrlich bunt blüht.

Gerätschaften vom Bauernhof

Das ein oder andere Stück stammt aus dem Dorf Schönwalde zwischen dem Schönhauser und Wuster Damm, das bis 1954 bewohnt war. Einige der Hinterlassenschaften zeugen nun in Bauchs Garten von der Geschichte. Oder der letzte Schönhauser Mühlstein, der von der 1981 abgebauten Windmühle stammt. Auch in Schönhausen gebrannte Ziegel – es gab im Ort einst vier Ziegeleien – finden sich unter all den Relikten. Dazu die vielen Gerätschaften, mit denen einst in der Landwirtschaft und auf dem Bauernhof gearbeitet und hantiert wurde.

Im Garten gibt es neben all den geschichtsträchtigen Inseln auch einen Nutzgarten. „Um den kümmere ich mich zusammen mit meiner Frau“, ließ Gottfried Bauch die Besucher wissen. Auch Hühner und Enten stehen unter Erika Bauchs Fittichen, die Tauben dagegen sind das Hobby des Geschichtsinteressierten, der Ende letzten Jahres auch ein Buch über die Schönhauser Flurnamen herausgebracht hatte.

Gerettet hatte Gottfried Bauch übrigens auch einst das Schild des Bahnhofes Schönhauser Damm, als dieser in den 90-er Jahren im Zuge des Baus der ICE-Strecke abgerissen worden war. Zur Einweihung des Gedenksteines hatte der Schönhauser das Schild dem Dammschen Heimatverein überlassen – seither ist es der Hingucker vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

Die Senioren zeigten sich beeindruckt von all dem, was sie in Bauchs Garten entdeckten. Bei Kaffee und Kuchen klang der Ausflug in die Geschichte gesellig aus. Mit einem „Indianernessel“ – eine Pflanze mit roten Blüten – bedankten sich die Senioren bei ihren Gastgebern.