Ein Turm fürs Hafengebäude in Havelbergs Ortschaft Garz

So könnte sich das Hafengebäude mit Gaststätte in Zukunft präsentieren. Mit einem angebauten Turmzimmer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Garz. - Volles Haus am Dienstagabend im Gemeindesaal der Havelberger Ortschaft Garz. „So viele Einwohner habe ich lange nicht auf einmal gesehen“, staunte Ortsbürgermeisterin Astrid Braunsdorf. Und auch der Havelberger Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) zeigte sich beeindruckt davon, „dass es hier heute so voll ist“. Rein optisch dürfte so fast jeder Haushalt der Ortschaft mindestens mit einer Person bei der Einwohnerversammlung vertreten gewesen sein.