Die Kriminalpolizei ermittelt in Havelberg nach einem Einbruch in ein Dienstgebäude. Symbolfoto: Anja Guse

Bargeld und Computer haben unbekannte Täter gestohlen, die am Wochenende in Havelberg in ein Dienstgebäude eingebrochen sind.

Havelberg l Am Wochenende (13./14. Juli) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Dienstgebäude in der Neustädter Straße in Havelberg verschafft. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie eine Hintertür des Gebäudes auf. Im Inneren wurde in der weiteren Folge eine weitere Tür aufgehebelt sowie die Scheibe der Tür zerstört, berichtet die Polizei. Aus einem Büro wurden durch die Diebe drei Computer, ein Laptop sowie zirka 300 Euro Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Einbruch | Havelberg |