Die Kripo ermittelt in Havelberg nach dem Einbruch in ein Haus. Symbolfoto: Anja Guse

In Havelberg sind Diebe in ein Haus eingebrochen.

Havelberg l Eine böse Überraschung kurz vor Weihnachten: Am Nachmittag des vierten Advent sind unbekannte Täter in Havelberg in der Neustädter in das Haus eines älteren Paares eingebrochen. Die Diebe nahmen Schmuck und Geldkarten mit.

Wie die Polizei in Stendal mitteilt, liegt die Tatzeit zwischen 15 und 18 Uhr. Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet und Spuren gesichert.