Mit dem Kärcher und auch in aufwändiger Handarbeit wird das Innere der Becken solange gereinigt, bis jeder Zentimeter in ihnen blitzblank erstrahlt. Foto: Dieter Haase

Der Beginn der Badesaison rückt heran. Im Havelberger Erlebnisbad am Lindenweg laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren.

Havelberg l Seit dem 8. April zeigt sich das Tor des Freibades weit geöffnet. Allerdings haben Badelustige und Erholungsuchende hier noch keinen Zutritt. Denn es wird fleißig gearbeitet. „Vier Wochen brauchen wir schon, um alles wieder so herzurichten, dass sich die Gäste bei uns wohl fühlen. Als erstes haben wir das Wasser, das über den Winter generell eingelassen bleibt, um Frostschäden vorzubeugen, aus den Becken abgepumpt“, erzählt die Schwimmmeisterin Tabea Techel. Seitdem ist gründliches Schrubben und Putzen angesagt, nicht nur der Becken, sondern auch aller weiteren Anlagen. „In den Becken haben wir uns wirklich jeden Zentimeter einzeln vorgenommen“, versichert die Bad-Chefin. Das Ergebnis zeigt sich besonders schön bei Sonnenschein. Denn dann blinkt und blitzt der strahlend saubere Beckenbelag förmlich in den Augen. Als wäre alles ganz neu. Bisher zumindest in den Planschbecken, im Nichtschwimmer- und im Schwimmerbereich, in welchem in dieser Woche noch tüchtig gekärchert worden ist.

Sprungbecken ist als letztes dran

„Das Sprungbecken haben wir noch nicht angerührt. Es kommt als letztes an die Reihe. Immer eins nach dem anderen“, macht sie deutlich. Fleißige Helfer in den Becken und in den Außenanlagen sind ihre Kollegen Ekkehard Liebsch, der Fachangestellte für Bäderbetriebe Mayk Klapputh (beide sind wie Tabea Techel Mitarbeiter der Havelberger Stadtwerke), einige Saisonkräfte sowie Mitarbeiter von Fachfirmen, die zum Beispiel im technischen Bereich unerlässlich sind. Unter anderem ist das bei der Überprüfung der Chlorgasanlage ein festgeschriebenes Gesetz. „Glücklicherweise sind wir bisher auf keinerlei Pro­bleme gestoßen, die der Winter uns durchaus hätte hinterlassen können. Lediglich ein paar kleine Reparaturen waren zu verrichten.“

Sämtliche Leitungen durchspült

Auch sämtliche Leitungen, in denen sich über den Winter immer eine Menge Schmutz ansammelt, mussten in den zurückliegenden Wochen mehrmals durchspült und per Hochdruck gereinigt werden.

Bilder Alle Überlaufrinnen im Bad sind jetzt erneuert. Mayk Klapputh zeigt hier, welche Teile damit gemeint sind. Foto: Dieter Haase



Gefahrenquelle beseitigt

Einige Investitionen mussten ebenfalls getätigt werden. So wurden in den drei Durchschreitebecken neue Belege eingeschweißt, weil sich die bisherigen als zu rutschig und somit als gefährlich erwiesen. „Die Beschwerden darüber hatten im Vorjahr zugenommen, weil es vermehrt zu Stürzen kam“, ist zu erfahren. Zum Glück sind diese aber alle glimpflich abgegangen.

Überlaufrinnen erneuert

Abgeschlossen worden ist jetzt auch die Erneuerung der Überlaufrinnen, die in den letzten Jahren Stück für Stück in Angriff genommen wurde. Als letztes ist seit April der Austauch am Plansch- und am Sprungbecken vorgenommen worden.

Eröffnung für 18. Mai geplant

„Wie in jedem Jahr wollen wir Mitte Mai eröffnen“, versichert Tabea Techel. „Darum ist es unser Ziel, am 15. Mai mit allem, was dafür zu tun ist, fertig zu sein. Am darauffolgenden Wochenende 18. und 19. Mai könnte dann die Badesaison in Havelberg eingeläutet werden, wenn denn das Wetter mitspielt.“