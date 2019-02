Bei der großen Faschingsfeier in der Havelberger Kita „Regenbogen“ zeigten die Abc-Kinder, was sie alles im Zauberwald gelernt haben. Für ihre Vorführung bekamen sie viel Beifall. Foto: Wolfgang Masur

Die Kinder aus der Havelberger Kita "Regenbogen" haben den Reigen der Faschingsfeiern eröffnet.

Havelberg l Die Winterferien beginnen in wenigen Tagen. Da Ferienzeit bekanntlich für viele Familien auch Reisezeit ist, wollte die Havelberger Kita „Regenbogen“ noch vorher ihren traditionellen Fasching feiern. Schon am frühen Morgen, gleich nach dem Frühstücksbuffet, ging es im ganzen Haus rund. Piraten, Prinzessinnen, Hexen, Cowboys, ein Zirkusdompteur, Clowns und viele andere kreative und lustige Gestalten hatten großen Spaß am Feiern und freuten sich über ein tolles Angebot an Spielen.

Der Tag startete mit ganz viel Bewunderung und fetziger Musik, so dass wirklich alle in Stimmung kamen. Am Buffet, für das die Eltern gesorgt hatten, konnte sich zwischenzeitlich gestärkt werden. Strahlende Gesichter wohin man schaute!

Im Kinder-Eltern-Zentrum (KEZ) hatten sich die Kindergartenkinder eingefunden und stellten in einem bunten Reigen ihre Kostüme vor. Die Abc-Kinder aus der Gruppe 2 hatten ein kleines Programm für alle Faschingsgäste vorbereitet. Sie waren zuvor im Zauberwald und vermittelten nun allen Kindern, was sie dort gelernt hatten. Für ihre Zauberkunststücke ernteten sie viel Applaus. Im Eingangsbereich der Kita war wieder die große Rutsche aufgestellt und der Spaß nahm hier seinen Lauf. Und für die Kleinen, denen das bunte Treiben dann doch ein bisschen zu viel wurde, gab es natürlich ein ruhiges Plätzchen zum Ausruhen. Für die Mittagsruhe, die dann unbedingt notwendig war, hatte der Sandmann aus der Bärchen-Gruppe Traumsand mitgebracht. Der kleine Mattis steckte in diesem Kostüm, das seine Omi extra für ihn genäht hatte. Er freute sich wie Bolle über die tolle Faschingsfeier.