Die Feuerwehr Havelberg hat sich auf die Bedingungen in der Corona-Krise eingestellt.

Havelberg l Wie sich die Havelberger Feuerwehr angesichts der Corona-Krise organisiert, wollte die Volksstimme von Wehrleiter David Koch wissen. Normalerweise würden jetzt neben den Ausbildungen die Vorbereitungen des Maifeuers und des Tages der offenen Tür am 1. Mai laufen. Stattdessen begegnen sich immer nur wenige Kameraden auf Abstand.

„Den Tag der offenen Tür holen wir als Sommer- oder Herbstfest nach“, hofft der Stadtwehrleiter, dass bald eine Rückkehr zur Normalität möglich ist. So lange fallen sämtliche Ausbildungen und Treffen der Kinder- und Jugendwehr sowie der Alterskameraden aus. Pro Woche sind jeweils zwei der Aktiven für den Dienst im Gerätehaus eingeteilt. Sie machen Bewegungsfahrten und spülen die Pumpen, damit die gesamte Technik im Ernstfall einsatzbereit ist. Heiko Thalmann und Stefan Keller haben die Liste mit den Dienst habenden Kameraden angefertigt.

Dabei haben sie darauf geachtet, dass sich jeweils nur ein Gruppenführer beziehungsweise Truppmann mit einem Maschinisten treffen, damit im Fall dessen, dass sich einer mit dem Coronavirus angesteckt hat, nicht alle Maschinisten ausfallen. Bei der Besetzung der Fahrzeuge mit den Löschgruppen wurde die Personenzahl heruntergesetzt. Ist ein Auto sonst mit einer Stärke 1/8 besetzt, gilt derzeit 1/5, damit die Kameraden nicht so dicht beieinander sitzen. Die Fahrzeuge sind auch mit hygienischen Schutzmitteln ausgestattet.

Malutensilien für Kinder

Der Kontakt erfolgt derzeit über WhatsApp. Gibt es was Neues, wird es auf diesem Weg kommuniziert. „Wir sind voll einsatzfähig und auch einsatzbereit. Alle sind zum Glück fit und gesund, was hoffentlich auch so bleibt. Als Feuerwehrleute sind wir es gewöhnt, aktiv vorzugehen. Das war auch während der Flutkatastrophe der Fall, wo wir zum Beispiel mithelfen konnten, Sandsäcke zu füllen. Nun sind wir zur Passivität verdonnert. Aber auch das werden wir hoffentlich gut überstehen“, so David Koch.

Den Mitgliedern der Kinderwehr hatten Jugendwart Karl Weinert und Annabel Weichert von der Kinderwehr vor zwei Wochen Taschen mit Ausmalheften und Stiften vorbeigebracht, die die Feuerwehr ursprünglich für den Tag der offenen Tür besorgt hatte. So gerät die Feuerwehr während der ganzen Einschränkungen nicht in Vergessenheit. Es sind noch einige Taschen über. Kinder, die Interesse haben, können sich bis kommenden Sonntag, 5. April, per Mail an ordnungsamt@havelberg.de wenden.