Bauarbeiten in der Schönhauser Reithalle: Die alten Asbestplatten an der Decke entsprachen nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Schönhausen l Dank eines Förderprogrammes des Landes können die Asbestplatten jetzt ausgetauscht werden. Die knapp 50 000 Euro hätte der Schönhauser Reitverein wohl nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Deshalb folgte der Reitvereinsvorsitzende Jürgen Mund dem Tipp des Landtagsabgeordneten Chris Schulenburg und stellte im vergangenen Jahr einen Antrag auf Geld aus dem Sonderprogramm für Sanierungen in Sportvereinen und Kommunen im ländlichen Raum. 60 Vereine im Land Sachsen-Anhalt bemühten sich darum, schließlich handelte es sich um eine 100-Prozent-Förderung.

Über die nun mögliche Modernisierung freuen sich nicht nur die Reiter, sondern auch die Kleintierzüchter, die die Halle alljährlich im November für die Kleintierschau nutzen. Und auch als Zuschauer beispielsweise beim Weihnachtsreiten wird man sich an der Modernisierung erfreuen. Denn längst blätterte die Farbe von den Platten.

Ortsansässiger Betrieb beauftragt

Ein Schönhauser Dachdeckerbetrieb hat den Zuschlag erhalten. „Der Auftrag kam uns gerade recht“, freut sich Geschäftsführer Egbert Schramm. Denn draußen aufs Dach können seine Mitarbeiter wegen des Schnees gerade nicht. Nicht nur der Reithallenauftrag sorgt dafür, dass die Dachdecker nicht mit Schlechtwettergeld zu Hause bleiben müssen. „Wir haben auch in unserer Werkstatt Dank einer neuen Spezialisierung gut zu tun. Die Blechkantungen für Dachüberstände, die die hölzerne Verkleidung ersetzen, können wir gut vorbereiten, um dann nach dem Winter gleich einsatzbereit zu sein“, berichtet Egbert Schramm, der noch zwei neue Mitarbeiter sucht.

Zwei Wochen hat die Firma nun erst einmal in der Reithalle zu tun. In drei Abschnitten wird gearbeitet. Denn das Gerüst kann nicht in der kompletten Halle aufgebaut werden, es geht also Stück für Stück voran. Mit der Entsorgung hat der Dachdeckerbetrieb eine Spezialfirma aus Tangerhütte beauftragt. Denn die Asbestplatten müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Beim ersten von drei Abschnitten ist das erfolgt. Jetzt haben die Dachdecker eine neue Unterkonstruktion angebracht, an der die neuen OSB-Platten befestigt werden. Ist das fertig, rücken die Gerüstbauer an und Abschnitt 2 kommt dran.

Wände werden noch gestrichen

„Das wird schön!“ sind Jürgen Mund und der Kleintierzuchtvereinsvorsitzende Gottfried Bauch voller Vorfreude. Die Reiter warten darauf, jetzt während der kalten Zeit die Halle wieder nutzen zu können. Und die Kleintierzüchter hoffen, dass die Corona-Bestimmungen die Schau im November möglich machen.

Bis zum Reitturnier Mitte Juni, wenn die Schönhauser als Gastgeber zahlreiche Reiter aus mehreren Bundesländern willkommen heißen, wird sich die Halle noch einer weiteren Modernisierung unterziehen. Denn die Wände sind ebenfalls nicht mehr schön anzusehen, „die Decke zu machen und die Wände so zu lassen – das geht nicht“. Diesen Spezialanstrich wird der Reitverein aus eigener Tasche finanzieren.