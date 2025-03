Landkreis Stendal: Die Kleingärtner in der Sparte „Einigkeit“ in Havelberg wollen gern weiter Pflanzenabfälle verbrennen. Was spricht aus ihrer Sicht dafür?

Sie sind oft in ihren Parzellen in der Havelberger Gartensparte „Einigkeit“ anzutreffen: Vorsitzender Detlef Weidemann (von links), Schatzmeisterin Annette Neumann und Peter Timpe.

Havelberg. - Die Kleingartensparte „Einigkeit“ blickt in diesem Jahr auf ihr 70-jähriges Bestehen in Havelberg zurück. Doch zurzeit ist das Verbrennen von Pflanzenabfällen im Landkreis Stendal ein Thema in der Sparte. Was zählt aus Sicht der Gartenfreunde?