Gäste fragen: „Ist denn dieses Jahr wieder Pferdemarkt in Havelberg?“

Anstehen am Montagmorgen in der Elbstraße - so wie hier 2018 - gehört für viele Händler einfach dazu, wenn es zum Havelberger Pferdemarkt geht.

Havelberg - „Ist denn dieses Jahr wieder Pferdemarkt?“ Rudi Kindel aus Burg meldete sich mit dieser Frage am Volksstimme-Telefon. Der 82-Jährige hatte gehofft, am ersten Septemberwochenende endlich wieder zum großen Trubel in die Hansestadt fahren zu können. „1947 war ich zum ersten Mal auf dem Pferdemarkt“, erinnert er sich an seine Kindheit. Da fand der Rummel noch in der Lehmkuhle statt. Die Händler hatten sich an der Havel versammelt. „Es gab nach dem Krieg keine Pferde mehr, deshalb wurde mit Schafen, Ziegen und Kühen gehandelt“, erzählt Rudi Kindel.