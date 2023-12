Gelungene Markt-Premiere in Neuermark-Lübars

Neuermark-Lübars. - Erstmals war der Heimatverein Neuermark-Lübars in diesem Jahr Ausrichter eines Weihnachtsmarktes. Denn ab sofort soll das Markttreiben im jährlichen Wechsel in den Klietzer Ortsteilen stattfinden – im nächsten Jahr ist dann Scharlibbe an der Reihe.