Sonntagabend wurden die Feuerwehren in Havelberg und Kuhlhausen von der Leitstelle Altmark alarmiert.

Havelberg/Kuhlhausen. - Die Feuerwehr Havelberg wurde während des Gewitters am Sonntag, 1. Juni, um 17.12 Uhr von der Leitstelle zu einem Einsatz in der Wilsnacker Straße gerufen. In Höhe der Kaserne lag ein großer Ast auf der Fahrbahn, berichtet Stadtwehrleiter Marvin Schmidt.