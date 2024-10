Brigadegeneral Hammerstein hat in Havelberg das Kommando übers Panzerpionierbataillon 803 an Ronny Graß übergeben. Dessen Vorgänger sorgt für beim Appell für Gänsehaut.

Havelberg: Auftragsbücher der Pioniere bleiben auch in Zukunft voll

Brigadegeneral Ralf Peter Hammerstein (Mitte) übergibt das Kommando über das Panzerpionierbataillon 803 Havelberg von Oberstleutnant Steffen Harloff (links) an Oberstleutnant Ronny Graß.

Havelberg. - Die Auftragsbücher für die Havelberger Pioniere bleiben voll. Das stellte Brigadegeneral Ralf Peter Hammerstein beim Bataillonsappell in Aussicht. Der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 41 „Vorpommern“ zeigte sich dabei überzeugt, dass die Soldaten dafür gut gewappnet sind. Auch unter dem Aspekt, dass sie dafür mit Oberstleutnant Ronny Graß einen guten neuen Kommandeur an ihrer Spitze haben. Er tritt die Nachfolge von Oberstleutnant Steffen Harloff an, der drei Jahre Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg war.