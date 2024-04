Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Wer eine Zweitwohnung in einer Kommune besitzt, nutzt die vorhandene Infrastruktur, beteiligt sich in der Regel jedoch nicht an den Kosten dafür. Deshalb gibt es die Zweitwohnungssteuer. Diese ermöglicht es Kommunen, von den Mitbürgern auf Zeit eine Kostenbeteiligung einzufordern. Das soll künftig auch in Havelberg der Fall sein.