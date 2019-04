Sabine Ball und Antje Reichel führten Gäste der Finissage durch die Ausstellung, die mit vielen Havelberger Exponaten ergänzt wurde. Foto: Andrea Schröder

An 19 Orten in Sachsen-Anhalt war seit 2014 die Wanderausstellung "Heimat im Krieg" zu sehen. In Havelberg fand die Finissage statt.

Havelberg l Zum Abschluss der Wanderausstellung „Heimat im Krieg 2014/18 – Spurensuche in Sachsen-Anhalt“ im Prignitz-Museum zeigten Museumsleiterin Antje Reichel und Museologin Sabine Ball am Sonnabend Teilnehmern der Finissage die Exponate, die von den Ereignissen des Ersten Weltkrieges in Havelberg zeugen. Vor allem viele Fotos und Tagebücher dienten als Grundlage dafür, die Geschichte aufzuarbeiten. Im Paradiessaal am Dom hatte zuvor Landrat Carsten Wulfänger (CDU) an die 100 Gäste, darunter die Landtagspräsidentin und Schirmherrin der Ausstellung Gabriele Brakebusch sowie Innenminister Holger Stahlknecht ( beide CDU), begrüßt. Mehr als 35.000 Besucher haben an 19 Stationen diese deutschlandweit einmalige Ausstellung zum Ersten Weltkrieg besucht. Die Landeszentrale für Politische Bildung wird die Ausstellung in ihren Bestand übernehmen und damit weiter durchs Land ziehen, um vor allem Schülern die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ zu verdeutlichen.

