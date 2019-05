Gottesdienste im Grünen sind am Himmelfahrtstag eine weit verbreitete Tradition. Auch in Sandau und Schönhausen.

Sandau l Am Donnerstag ließen sich Gläubige aus den Pfarrbereichen Schönhausen und Sandau nicht davon abhalten, der Einladung der Gemeindekirchenräte in den Pfarrgarten nach Sandau zu folgen.Seit dem vierten Jahrhundert feiern Christen 40 Tage nach Ostern das Fest „Christi Himmelfahrt“. Biblische Grundlage ist neben dem Markus- und Lukas-Evangelium das erste Kapitel der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dort steht, dass der nach seiner Kreuzigung vom Tod auferstandene Jesus Christus vor den Augen seiner Jünger „aufgehoben“ wurde: „Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken“ (Apostelgeschichte 1,9). Dies ist auch ein bevorzugtes Motiv in der bildenden Kunst.

Zum sechsten Mal gemeinsam

Der Tag wird in den Pfarrbereichen Schönhausen und Sandau traditionell mit einem Gottesdienst im Grünen begangen. Zum sechsten Mal in Folge hatten die beiden Pfarrbereiche den traditionellen Gottesdienst im Grünen gemeinsam organisiert. Das unterstreicht die große Bedeutung dieses Tages für beide benachbarten Pfarrbereiche.

Singen im Freien

Am Donnerstag hatten sich über 50 Christen im Pfarrgarten in Sandau eingefunden. Unter anderem, um sich unter schattigen Bäumen an dem gemeinsamen Singen im Freien zu erfreuen und dabei das schöne Wetter zu genießen, das keine Wünsche offen ließ. Sandau war übrigens seit etlichen Jahren wieder einmal Treffpunkt für den Gottesdienst. Von Jahr zu Jahr findet dieser in einem anderen Ort statt, wobei die beiden Pfarrbereiche sich abwechseln.

Bilder Generationsübergreifend verfolgten Christinnen und Christen aufmerksam den Ablauf des Gottesdienstes im Grünen. Foto: Dieter Haase



Pfarrer Hartwig Janus hielt am Himmelfahrtstag die Predigt im Sandauer Pfarrgarten. Foto: Dieter Haase



Mit dem Rad nach Sandau

„Das ist eine Tradition, die gepflegt werden muss“, freute sich der gastgebende Pfarrer Hartwig Janus über den recht guten Zuspruch am Gottesdienst im Grünen. „Es ist enorm wichtig, dass die Ortsschilder unserer Kirchgemeinden auch einmal überschritten werden“, sagte er. Aus Schönhausen und Hohengöhren war gar eine siebenköpfige Radlergruppe mit dem Schönhauser Pfarrer Ralf Euker nach Sandau gefahren. Aber auch aus fast allen anderen Orten der beiden Pfarrbereiche hatten sich Männer, Frauen sowie ganze Familien auf den Weg in die Elbestadt gemacht.

Posaunenchor umrahmt

Hartwig Janus und Ralf Euker gestalteten gemeinsam den Gottesdienst, in dem neben der Predigt unter anderem viel Gesang – dazu gehörte auch das „musikalische Mitbringsel ,Steh auf!‘, das keiner kennt“, so der Sandauer Pfarrer – und der Posaunenchor aus Schönhausen für viel Abwechslung sorgten. Pfarrerin Katharina Janus begleitete den musikalischen Part zudem auf dem E-Piano.

Gottes Haus unter freiem Himmel

„Gottes Haus ist da, wo wir zusammen sind“, richtete Hartwig Janus Worte der Begrüßung an alle Anwesenden. „Heute ist Gottes Haus hier unter freiem Himmel.“

Picknick zum Abschluss

Eine schöner Brauch beim Gottesdienst im Grünen ist das abschließende gemütliche Picknick mit Speis und Trank. Größtenteils sorgen die Gäste mit Mitbringseln selbst dafür, dass das Buffet sich immer gut gefüllt zeigt. Auch am Himmelfahrtstag 2019 war das wieder der Fall.