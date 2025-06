Im Muuuhseum in Wust dreht sich alles um das Hausrind. Was die Besucher erwartet.

Muuuhseum ist in Deutschland einzigartig

Wust. - Schwarz und weiß sind die dominierenden Farben im Muuuhseum in Wust, das sich im alten Speicher hinter dem einstigen Herrenhaus derer von Katte befindet. Denn es sind Kühe, welche man betrachten kann – als Gebrauchsgegenstände, als Dekorationen oder als purer Nonsens. Der Anstoß zur Einrichtung kam von Gerhard Faller-Walzer – angefangen hatte alles mit seiner privaten Sammelleidenschaft. Die ersten beiden Exemplare hatte er bei der Armee geschnitzt, so fing alles an. Ostern 2009 zog seine Sammlung ins eigens dazu neu eröffnete Muuuhseum.