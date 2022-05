Im Havelberger Erlebnisbad steigt bald ein großes Fest

Arbeit über Arbeit. Nicht nur werktags, sondern auch in den Ferien und an Wochenenden fürs Jugendzentrum Havelberg. Was hohe Anforderungen an alle Kräfte stellt.

Am Dienstag war für dieses Jahr Anpaddeln in Havelberg angesagt. Als erste stiegen Jungs aus dem Jugendklub Schönhausen und ihre Betreuer am Winterhafen in die Kanus. Den ganzen Tag lang folgten noch weitere junge Paddler.

Elb-Havel-Winkel - Seit April mehren sich die Verpflichtungen beziehungsweise Termine im Elb-Havel-Winkel und im Landkreis. Der nächste Einsatz steht am kommenden Mittwoch, 1. Juni, an. „An dem Tag werden wir das Kindertagsfest in der Havelberger Kindertagesstätte ,Regenbogen’ unterstützen“, kündigt Thomas Will an und spricht dabei als Leiter und damit Verantwortlicher des Havelberger Jugendzentrums (Juze).