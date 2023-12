Für das Formationsreiten in Schönhausen im Kreis Stendal braucht man sportliches Können im Sattel. Das Weihnachtsreiten ist Show, Sport und Adventszeit zugleich.

Für die Dressurquadrille gab es beim Weihnachtsreiten in Schönhausen großen Applaus . Die acht Reiterinnen zeigten die Vorführung in Perfektion, obwohl zum Proben für die Choreografie kaum Zeit war.

Schönhausen. - Ein Adventsnachmittag der besonderen Art war das Weihnachtsreiten der Pferdesportler vom Reitverein „Fürst Bismarck“ in Schönhausen im Kreis Stendal. In der Reithalle gab es Dressurvorführungen, Ehrungen und weihnachtliche Überraschungen für Jung und Alt. Am Programm waren der Reitstall Bützer, Kinder und Erzieher der Kita Schönhausen sowie viele Helfer beteiligt. Die Zuschauer lobten die Veranstaltung, noch bevor sie begann, das Weihnachtsreiten hat Tradition.