Corona Impfteam des Kreises Stendal ist in Havelberg und im Elbe-Havel-Land unerwünscht

Das mobile Impfteam des Landkreises Stendal überquert die Elbe nicht in Richtung Havelberg und Elbe-Havel-Land. Bedarf, vor allem an Auffrischungsimpfungen, besteht. Woran also liegt es?