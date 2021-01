Frohe Kunde für die Klietzer Schule: Die Lehrküche, die 2020 eingerichtet worden ist, kann nun vervollständigt werden.

Klietz l Die 4. Klasse hat mit Unterstützung des Fördervereins „Klietzer Kleiderbörse“ erfolgreich an der Aktion der PSD Bank Braunschweig „Eure Vision – unsere Aktion“ teilgenommen. Das eingereichte Projekt „Gesunde Schule – gemeinsam stark – Einrichtung einer Lernküche“ belegte den 1. Platz und wurde mit 2 870 Euro prämiert.

Mit dieser Finanzspritze konnte die restliche Küchenlieferung in Auftrag gegeben werden. Dazu gehört beispielsweise der große Kühlschrank. Darüber freuen sich alle sehr, denn die Küche wird rege von den Schülern genutzt – in Arbeitsgemeinschaften und für Projekte.

Die Mitglieder und Unterstützer des Vereins sind froh und dankbar, dass das Projekt damit erfolgreich abgeschlossen werden kann. Und neue Vorhaben verfolgt werden können.

Neuer Termin für Börse: 17. April

Wer den Verein und somit die Kindertagesstätte „Am Storchennest“ und die Grundschule „Am Wäldchen“ unterstützen möchte, kann dies über den Bildungsspender tun. So kann mit den vermehrt getätigten Online-Einkäufen ohne Mehrkosten und ohne Registrierung noch Gutes getan werden. Erst im Internet den Bildungsspender, Verein Klietzer Kleiderbörse, aufrufen und dann den Shop aufsuchen. Die bisherigen Nutzer zeigten sich überrascht, welche Unternehmen vertreten sind und Prozente ihrer Einkäufe an den Verein weiterleiten.

Da der Corona-Lockdown gerade verlängert wurde und der 6. März, an dem die nächste Kleider- und Spielzeugbörse in der Turnhalle stattfinden sollte, schon greifbar nah ist, hat sich der Verein darauf verständigt, die Börse auf den 17. April zu verlegen. Für die an diesem Tag geplante „Sie & Ihn Börse“ wird ein neuer Termin gefunden.