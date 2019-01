Die Schönhauser Feuerwehr ist im Nachwuchsbereich sehr gut aufgestellt.

Schönhausen l Darüber informierten auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Schönhausen (wir berichteten) Jugendwart Christoph Rhodmann sowie Kinderwartin Janine Pultermann.

Der Jugendwart bezeichnete 2018 in seinem Bericht rückblickend als ein „bewegendes Jahr“. Es hatte 36 Dienstabende sowie acht Veranstaltungen gegeben, an denen der Nachwuchs teilgenommen hatte. Am Silvestertag wurden neun Jungen und zehn Mädchen in der Jugendwehr gezählt. Im Vorjahr gab es neun Zugänge – darunter auch aus der Kinderwehr – und einen Austritt.

Titel erfolgreich verteidigt

Unterrichtet wurden die Jugendlichen unter anderem zur Fahrzeug- und Gerätekunde, zu Stichen und Bunden oder zur Beleuchtung. Zusammen mit den Aktiven wurden Umzug und Osterfeuer abgesichert, ein Team beteiligte sich am Orientierungsmarsch in Fischbeck. Ab April wurde für den Löschangriff geübt, schließlich wollte man den Titel erfolgreich verteidigen. Was dann beim Wettkampf am 9. Juni auch erfolgreich gelang.

Bilder Julia Fünfarek und Jeremy Wiggert wurden von Karl-Heinz Pick für ihre Mitarbeit in der Jugendwehr mit Urkunde und Gutschein geehrt. Foto: Ingo Freihorst



Zum Tag der offenen Tür am Maifeiertag war die Jugend mit dem „heißen Draht“ und dem Zielspritzen präsent, beim großen Reitturnier Mitte Juni wurde der Parcoursdienst mit abgesichert. Beim Jubiläum des Chores wurde bedient, zum Dank gab es die Kollekte.

Beim Jubiläum mit dabei

Nach der Sommerpause bereitete man das große Jubiläum vor, welches am 18. August gefeiert wurde. Die Feuerwehr wurde 125 Jahre und die Jugendwehr 25 Jahre alt, weshalb ein Sketch aufgeführt wurde, vom Förderverein gab es als Präsent eine Fahne.

In jenem Monat nahm man auch beim Jugendwehr-Camp in Wust teil, wobei auch der Leistungstest zur Jugendflamme abgenommen wurde. Diesen bestanden sieben Schönhauser. Auf der Versammlung wurden die Abzeichen ausgehändigt, zudem ehrte Wehrleiter Karl-Heinz Pick mit einem Gutschein Julia Fünfarek und Jeremy Wiggert für deren gute Mitarbeit.

Im Oktober beteiligte sich der Nachwuchs mit zwei Teams am Sportfest in Sandau, der 1. und der 6. Platz wurden belegt. Mit der Weihnachtsfeier klang das Jahr aus, wobei im Gerätehaus übernachtet wurde. Vom Förderverein gab es Mützen als Weihnachtsgeschenk. Ein Dankeschön ging an Kristin Wiggert und Maik Pultermann für deren Unterstützung bei der Ausbildung.

Sechs Kinder an die Jugendwehr übergeben

Während bei der Jugend die Mädchen überwiegen, ist in der Kinderwehr das Gegenteil der Fall: Mit elf sind die Jungen weit in der Überzahl, lediglich ein Mädchen ist bei den „Firekids“ dabei. Sechs Kinder traten im Vorjahr der Truppe bei, es gab zwei Austritte, und immerhin sieben Kinder konnten an die Jugendwehr übergeben werden.

Ausbildungsbeginn war im Vorjahr Mitte Februar, berichtete Kinderwartin Janine Pultermann. Im März wurden Osterdekorationen gebastelt, natürlich nahm man ebenfalls am Osterfeuerumzug teil. Auch die Kinder waren am Tag der offenen Tür am 1. Mai beteiligt, sie führten ein Tanzprogramm auf. Danach begann dann schon das Training für den Crosslauf, welcher in Tangerhütte ausgetragen wurde.

Nach der Jubiläumsfeier im August wurde die Sommerpause mit einer Belehrung beendet – das ist in einer Kinderwehr ebenfalls nötig. Auch stand die Kraftfahrzeugkunde auf dem Ausbildungsplan. Im September bereitete man sich in der Turnhalle auf das Sportfest in Sandau vor. Die Knotenkunde stand im Oktober auf dem Plan und am 8. Dezember ging es ins Kino nach Stendal.

Der erste Dienstabend des Jahres ist am morgigen Freitag. In diesem Jahr stehen natürlich wieder Crosslauf und Sportfest im Terminkalender. Ein Dankeschön ging an Kristin Wiggert für die Vertretung.