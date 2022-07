Junger Zuwachs ist am Schmokenberg in Havelberg immer willkommen

Havelberg - Darauf freuen sich die Mitglieder der Gartensparte am Schmokenberg in Havelberg in jedem zu Ende gehenden Jahr. „Seit vier Jahren haben wir es hier zur Tradition gemacht, im Dezember immer zu einem gemütlichen weihnachtlichen Beisammensein zusammenzukommen“, ist von Peter Steller, dem Vorsitzenden der Kleingartensparte, zu erfahren. Nur im Vorjahr musste es wegen der strengen Corona-Auflagen leider ausfallen. In diesem Jahr galt für die Teilnahme die 3G-Regel.