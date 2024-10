Havelberg. - Sitzungsmarathon von Montag bis Mittwoch in Havelberg. Die Fachausschüsse des Stadtrates beraten an drei Abenden unter anderem zum Haushalt für 2025. Das Finanzpaket zu schnüren, ist seit Jahren nicht einfach. Wegen der strukturellen Probleme in der Finanzausstattung geht es der Hansestadt wie etlichen anderen Kommunen in Sachsen-Anhalt: Der Schuldenberg wird von Jahr zu Jahr größer. Ideen sind gefragt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.