Hohe Ehre für zwei Wuster Karneval-Urgesteine: Doris und Jürgen Bastek wurde der Ehrenorden des Karneval-Landesverbandes verliehen.

Wust l Die zweite Punktsitzung beim Seniorenfasching bildeten den würdigen Rahmen für die Verleihung der Orden. Enrico Reumann, der gerade noch als „Ausbilder“ in der Bütt gestanden hatte, bat Basteks nach vorn zur Bühne, die Vereinsmitglieder standen klatschend Spalier.

Eigentlich ziehen Basteks verkleidet in den Saal: gemeinsam als Ekel Alfred und seine dusslige Else. Selbst 40 Jahre verheiratet, brachten sie Szenen aus dem Eheleben herrlich amüsant herüber. Doris hatte außerdem lange bei der Formation UBDH (D steht für Doris) und in der Mütterbande mitgemacht, Jürgen als Weltenbummler, Ekel Alfred sowie Alfred und sein Enkel Willi. Gesundheitliche Probleme zwingen Doris Bastek in dieser Session zum Zuschauen, ihr Jürgen kümmert sich fürsorglich um sie. Basteks bleiben aber guten Mutes getreu dem Motto „Man muss nur einmal öfter aufstehen als hinfallen!“

Enrico Reumann sagte in seiner Laudation zur Verleihung, dass „Doris die gute Seele des Vereins ist und die starke Frau an der Seite von Jürgen“. Und er holte noch ein bisschen weiter aus: Als er im Sommer 2003 radelnd auf dem Weg zum Sportplatz war, kam er am Haus vom Ehepaar Reuter vorbei. Günther Reuter und Jürgen Bastek standen von der Haustür und Jürgen rief ihm zu: „Wir wollen Karneval machen, hast Du Zeit?“ Richtig Zeit hatte Tausendsassa Enrico Reumann zwar nicht, aber richtig Lust darauf – das war die Geburtsstunde des WCC. Bislang hatten die Buckower zum Karneval in der „Schwarzen Adler“ eingeladen. Schnell konnten sie andere Wuster von ihrer Idee begeistern. Von Jahr zu Jahr wurden die Prunksitzungen umfangreicher und professioneller. Heute steht der Verein den Alteingesessenen in der Region in nichts nach – auch ein Verdienst von Basteks.

Bilder Die Karnevalisten stehen Spalier für Basteks. Foto: Anke Reinfeldt



Ganz stolz nahmen die beiden ihre großen güldenen Orden entgegen, dazu schüttelten sie beim Auszug viele Hände ihrer närrischen Wegbegleiter, verbunden mit Genesungswünschen für Doris Bastek.

Nach den ersten beiden gelungenen Prunksitzungen heißt es am kommenden Freitag und Sonnabend wieder „Kitte Katte, Kitte Katte, miau miau miau!“ Für Freitag gibt es noch ein paar Restkarten an der Abendkasse oder unter Tel. 039323/610 50 zu erfragen, der Sonnabend ist ausverkauft. Alle Darbietungen ranken sich um das Motto „Komm blau – sei blau!“