Mädchen und Jungen in Sandau haben ihr neu geschaffenes Areal in Besitz genommen.

Kinder in Sandau freuen sich über neuen Spielplatz

Der neue Spielplatz in Sandau ist fertig. Die Kinder haben ihn freudestrahlend in Besitz genommen.

Sandau. - Sehnsüchtig haben die Kinder in Sandau auf ihren neuen Spielplatz in der Mauerstraße gewartet und ihn direkt nach seiner Fertigstellung in Besitz genommen. Wie Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet, ist das Areal, das sich hinter dem Schulgebäude befindet, seit Dienstag fertig und die TÜV-Abnahme erfolgt.

„Es sollte zwar eine offizielle Eröffnung geben, jedoch konnten die Kinder es nicht mehr abwarten und sie sollen auch nicht länger warten. Wir verzichten auf eine feierliche Übergabe und teilen mit, dass der Spielplatz eröffnet ist.“ Ein Dankeschön geht an die Stadträte für die Entscheidung, den Spielplatz zu bauen, und die Verbandsgemeindeverwaltung, hier insbesondere für die Akquise der Fördergelder. „Ich wünsche den Kindern viel Spaß mit dem neuen Spielplatz“, so die Bürgermeisterin.