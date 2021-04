Kleines Testzentrum wird im Havelberger Ratskeller eingerichtet

Havelberg

Die Einrichtung eines kleinen Corona-Testzentrums in Havelberg geht voran, wie Bürgermeister Bernd Poloski (parteilos) auf Volksstimme-Nachfrage berichtet. Zusammen mit Apotheker Gerald Friedl hat sich die Stadt darauf geeinigt, den Ratskeller dafür zu nutzen. 20 Bürger haben sich als ehrenamtliche Helfer gemeldet. Voraussichtlich im Mai können die Schnelltests für Bürger erfolgen.

Kita-Gruppe in Quarantäne

Zur Corona-Situation in der Einheitsgemeinde berichtet der Bürgermeister, dass das Rathaus weiterhin für die Bürger zu den Sprechtagen unter den Corona-Regelungen mit Terminvereinbarungen geöffnet ist. Bei den Kindertagesstätten ist die Kita „Regenbogen“ von Positiv-Fällen bei zwei Erzieherinnen betroffen, weshalb die gesamte Gruppe mit 15 Kindern in Quarantäne geschickt wurde. Dank der Kohortenregelung kann die seit Mittwoch geltende Notbetreuung in den anderen Gruppen weiterhin erfolgen, so Bernd Poloski. Im „Regenbogen“ waren am Mittwoch 54 von normalerweise 124 gemeldeten Kindern anwesend, im „Zwergenland“ 53 von 100, in der Warnauer Kita „Kunterbunt“ 7 von 21 und im Hort 24 von 160.

Als Arbeitgeber hat die Stadt zudem dafür gesorgt, dass sich auch die Mitarbeiter in der Verwaltung sowie im Bauhof und in der Touristinformation zweimal wöchentlich selbst testen können. Wo es möglich ist, sind Mitarbeiter im Homeoffice.