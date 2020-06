Noch immer gibt es keine Aussage zur Zukunft des Krankenhauses Havelberg.

Havelberg l Die Mitarbeiter des Havelberger Krankenhauses durchleben ein Tief. Nachdem sie monatelang um den Erhalt des Klinikums gekämpft haben und auf eine Zukunft für die medizinische stationäre Grundversorgung hofften, ist es mittlerweile sehr zermürbend, nichts zum Stand der Verhandlungen zu erfahren. Darüber berichten die Mitglieder des Betriebsrates am Dienstag im Gespräch mit der Volksstimme.

Neun Mitarbeiterinnen haben inzwischen Angebote von der KMG für Kyritz oder Bad Wilsnack erhalten, darunter einige, deren Kündigungsfrist zum 30. Juni endet. Fünf sind aber auch dabei, die erst zum 30. September gekündigt sind. Da der Krankenhausbetrieb von Seiten der KMG noch im Juli aufrecht erhalten bleiben soll, wurde gefragt, wie das funktionieren soll. Die KMG hat eingelenkt und ermöglicht eine zeitliche Verschiebung.

Der Betriebsrat hat sich in den vergangenen Tagen unter anderem an den Landrat und den Chef des Johanniter Krankenhauses gewandt, um Auskunft zu erhalten. Der Landrat will am Mittwoch mit dem Betriebsrat sprechen. Der Anwalt des Betriebsrates kam nochmal ins Krankenhaus, um mit den Mitarbeitern den Sozialplan durchzugehen und Fragen zu beantworten. „Einen sehr guten Draht haben wir zu Wulf Gallert und Mario Blasche von den Linken. Beide reagieren immer sofort, wenn wir uns an sie wenden“, berichtet Betriebsratsvorsitzende Sandra Braun. Auf mehr Unterstützung hatten sie von Seiten der Gewerkschaft Verdi gehofft.

Donnerstag wieder Mittagspause

„Es ist eine Achterbahn der Gefühle, uns allen geht langsam die Luft aus“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Anke Görtz. Doch Aufgeben ist keine Option. Deshalb findet am Donnerstag, 11. Juni, die 19. Aktive Mittagspause statt. Treff ist wie immer um 12 Uhr vorm Krankenhaus. Für nächste Woche bereiten Mitarbeiter und engagierte Bürger nochmals eine größere Demo vor. Wer mit dabei sein möchte, sollte sich den Donnerstag, 18. Juni, 12 Uhr am Krankenhaus bereits vormerken.