In Vorbereitung auf den 90. Geburtstag ihrer Feuerwehr haben sich die Kameraden im Jubiläumsjahr 2024 in Kuhlhausen für ein Erinnerungsfoto getroffen. In den vergangenen anderthalb Jahren ist es gelungen, die Ortswehr wieder zu einer aktiven Truppe aufzubauen.

Foto: Thomas Henningsen