Kreis Stendal: Die Kirchenmusikreihe in Havelberg bietet die 270-jährige Orgel in der Stadtkirche, internationale Gäste, Chöre und Instrumentalisten aus der Region.

Havelberg. - Mit zwei sehr alten Orgeln im Dom St. Marien und in Stadtkirche St. Laurentius hat Havelberg im Landkreis Stendal einen musikalischen Schatz. Im Konzertkalender der Evangelischen Kirchengemeinde und von Domkantor Matthias Bensch sind beide Instrumente fest eingeplant. Von Ostern bis Silvester sind musikalische Höhepunkte mit Chören und Instrumentalkünstlern enthalten. Es gibt kaum ein Wochenende, wo Musikfreunde nicht auf ihre Kosten kommen.

Baumeister Scholtze

270 Jahre Scholtze-Orgel in der Kirche St. Laurentius in Havelberg – so könnte man das Konzertjahr bezeichnen. Beim Besuch von der Volksstimme in der Stadtkirche erzählt Domkantor Matthias Bensch: „Gottlieb Scholtze hat die Orgel 1754 erbaut, es gibt einen Kostenvoranschlag von 1753. Im Inneren der Orgel ist ein unscheinbares Holzbrett mit der Jahreszahl. In den 270 Jahren hat die Orgel einiges an Umbauten erlebt, aber es steckt heute noch viel Originalsubstanz darin. Das zu erhalten, war Anliegen bei der Restaurierung. Drei Jahre sind seitdem schon wieder vergangen.“

Bei der musikalischen Premiere mit dem restaurierten Instrument spielte die Organistin Irene Roth-Halter aus der Schweiz. Sie ist in diesem Jahr am 30. Juni wieder in der Stadtkirche zu Gast. Über die Havelberger „Königinnen der Instrumente“ sagt sie: „Die Scholtze-Orgel der Stadtkirche als ,Geschwister-Orgel’ der Domorgel ist ein einmaliges, wunderschönes und vielfältiges Instrument, das sich hervorragend für die authentische Wiedergabe von Werken des Barocks eignet, aber auch der gesamten Orgelliteratur von der Frühzeit bis zur Moderne.“

Verschiedene Orte

In der Stadtkirche sind fünf Konzerte geplant, wo die Orgel, das Havelberger Vokalensemble und Instrumentalisten zu erleben sind. Dazu sagt Judith Tetzlaff: „Wir haben uns ein abwechslungsreiches Programm vorgenommen. Mit dem Vokal- und Instrumentalensemble haben wir neue Stücke geprobt. Wir sind Laienmusiker, und die meisten sind noch im Beruf. Selbst unsere Leute im Seniorenalter sind auch in anderen Ensembles in anderen Orten eingebunden. Daher haben wir nicht immer die gleiche Besetzung. Dom, Stadtkirche oder der Paradiessaal, alle Räume haben ihren eigenen Reiz. Wir werden in Garz zu Gast sein, und es ist ein Konzert auf dem Alandhof bei Werben in unserem Programm.“ Die „Saison“ in der Stadtkirche wird am 7. April mit dem Havelberger Vokalensemble und klavierbegleiteten Auszügen aus dem „Messias“ von Händel beginnen. Ein interessantes Projekt ist das gemeinsame Konzert der Frauen vom Vokalensemble mit dem Kinderchor am 22. September in der Stadtkirche. Live gesendet wird am 29. September von dort, wenn der Rundfunk Berlin-Brandenburg den Sonntagsgottesdienst mit dem Vokalensemble überträgt.

Wenzel kommt wieder

Die insgesamt zwölf Konzerte in der Stadtkirche sind nur ein Teil im Kalender. Am Ostersonntag wird die ukrainische Konzertpianistin Hanna Nikolaieva im Paradiessaal spielen. Sie wird auch in den Konzerten mit dem Vokalensemble die Klavierbegleitung übernehmen. Mit ihrer Leidenschaft für die Musik begeisterte sie schon bei vergangenen Konzerten.

Wenn am 16. Juni der Kinderchor in der Stadtkirche sein Konzert gestaltet, werden sich einige der kleinen Künstler als Instrumentalisten mit Klavier und Geige vorstellen. In der Vielzahl der Klassik fällt der 8. Juni auf, an diesem Sonnabend spielen Wenzel und seine Band auf dem Klosterhof. Die Kirche in Nitzow wird am 27. Juli Gastgeber für die Internationale Kammermusik Akademie.

Opernarien präsentiert die Lotte-Lehmann-Akademie im Dom am 8. August. Tradition haben das Konzert am zweiten Weihnachtstag und die Orgelmusik zum Jahresausklang. Bis dahin gibt es eine Fülle an musikalischen Erlebnissen in Havelberg.

„Königin“ aus der Nähe

Wer die Orgel in der Stadtkirche außerhalb des Konzertkalenders hören möchte, hat dazu bei den kleinen Orgelmusiken freitags zur Mittagszeit zwischen Pfingsten und Erntedank Gelegenheit. Was alles zu einer Orgel gehört und wie sie gespielt wird, verrät Domkantor Matthias Bensch bei Orgelführungen in der Stadtkirche. Die Orgelempore ist so groß, dass ganze Schulklassen Platz finden können.