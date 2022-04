Kulturprojekt will den Flohmarkt auf der Stadtinsel in Havelberg etablieren

Am Fußweg in der Uferstraße waren die ersten Stände aufgebaut. Somit wurde die Laufkundschaft aufmerksam auf den Flohmarkt. Die Vereinsmitglieder wollen das Angebot etablieren. Nächster Flohmarkt ist am 31. Oktober.

Havelberg - Sonnenschein und blauer Himmel – das Wetter war am Sonntag perfekt für den Flohmarkt auf und am Künstlerhof des Kulturprojektes Stadtinsel in Havelberg. Etliche Händler hatten ihre Stände aufgebaut. Schon am Gehweg in der Uferstraße machte der erste Stand neugierig auf das, was sonst noch zu entdecken war. Von Haushaltsgegenständen über Kleidung aus zweiter Hand, Kunsthandwerklichem und Deko-Artikeln über Blumen, Obst und Gemüse bis hin zu Schafwolle und Pferdeäpfeln reichte das Angebot. Familie von Katte hatte auch ein Pony mitgebracht. „Für den Pferdchenmarkt“, sagten sie schmunzelnd.