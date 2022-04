Lieferprobleme verzögern in Havelberg Bauarbeiten auf Spielplätzen

Havelberg - Im Sommer war die Domtreppe in Havelberg im oberen Bereich gesperrt. Sanierungsarbeiten an den Stufen machten das erforderlich. Durch Frost, Regenwasser und Bewegung – die es bei Treppen an Bergen immer gibt – lagen die Granitplatten nicht mehr richtig an ihrem Platz. Der Unterbau wurde repariert und die Granitstufen wurden neu eingeklebt. Diese Arbeiten sind beendet. Doch sind weitere Sanierungsarbeiten an den Treppenläufen zwingend nötig, um die Sicherheit gewährleisten zu können. Weitere Stufen liegen nicht ordentlich. Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr ausgeführt werden. Darüber informierte Bürgermeister Bernd Poloski (parteilos) auf der Stadtratssitzung.