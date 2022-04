Malwerkstatt in Havelberg präsentiert 117 Bilder junger Künstler

117 Bilder sind in der neuen Ausstellung der Domkurie D8 in Havelberg zu sehen. Gemalt und gezeichnet haben sie Kinder und Jugendliche in der Malwerkstatt des Kulturprojektes Stadtinsel.

Havelberg - „Wenn auf einem Bild die Flosse eines Fisches fehlt, kann keiner was sagen. Das ist meine Freiheit“, erklärt Martha, weshalb ihr das Malen so viel Freude bereitet. Kommt die Havelbergerin von der Schule nach Hause und malt, vergisst sie alles. Ihre Freundin Magdalena aus Kamern sagt: „Beim Malen ist es nicht so wie bei Fotos. Man kann Neues erfinden und machen, was man toll findet.“ Die beiden Mädchen gehören zu den rund 20 Kindern und Jugendlichen, die in den vergangenen zwölf Monaten in der Malwerkstatt des Kulturprojektes Stadtinsel in Havelberg gewirkt haben. Am Sonntag wurde die erste Präsenzausstellung in der Domkurie D8 des Vereins „DenkMal und Leben“ eröffnet.