Marionettenbühne in Briester Kirche muss ausziehen

Briest - Am 13. März dieses Jahres wäre der ehemalige Pfarrer Karlheinz Stephan 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass soll an diesem Tag ab 14.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung in der Großwulkower Kirche an sein Wirken erinnern. Natürlich auch an seine ebenfalls schon verstorbene Frau Hannelore, welche maßgeblich zum Aufbau der Marionettenbühne beigetragen hatte. Zeitzeugen und Wegbegleiter sollen zu Wort kommen.