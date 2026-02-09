Unter Drogen Messer-Angriff in Havelberg! 34-Jähriger sticht auf zwei Männer ein
Ein 34-Jähriger soll am frühen Samstagabend in Havelberg zwei Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Ein Zeuge half einem Opfer bei der Flucht, wenig später nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest. Das ist bisher bekannt.
Aktualisiert: 09.02.2026, 16:08
Havelberg/DUR. – Am Samstag ist es in Havelberg zu zwei Messerangriffen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei 39-jährige Männer durch einen 34-Jährigen verletzt.