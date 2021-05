Mit dem Tretboot vom Havelberger Yachthafen das schöne Wetter genießen

Havelberg

Das sommerliche Wetter lockt hinaus ins Freie. Zu einem kleinen Familienausflug bot sich am Sonntag und Montag zum Beispiel der Bootsverleih im Havelberger Yachthafen an, wobei Hafenmeisterin Sigrid Weidenbach (auf dem Foto stehend) immer peinlichst genau darauf achtete, dass es sich bei den Interessenten wirklich nur um Mitglieder einer Familie handelte. Hier sind es Jennifer und Jürgen Betker sowie ihr Töchterchen Merle, die einen einstündigen Ausflug mit einem Tretboot unternahmen. Insgesamt zählte Sigrid Weidenbach am Sonntagnachmittag acht Tretbootausleihen. Aber auch Paddeltouren mit dem Kanu waren sehr gefragt. Im Yachthafen selbst herrschte ein reges Kommen und Gehen. Der größte Teil der hier derzeit festgemachten Boote gehört Daueranlegern. Am Wochenende kommen fast alle mit dem Auto oder anderweitig zur Erholung in die Domstadt.