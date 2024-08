In Havelberg wird über eine Gefahrenabwehrverordnung diskutiert. Ziel ist die Sicherheit für Mensch und Tier.

Müssen Hunde in Havelberg an die Leine?

Havelberg. - Die Prüfung einer Leinen- und Maulkorbpflicht für Havelberg und die Ortschaften hatte die Fraktion der bürgerlichen Mitte (FbM) aus CDU- und SPD-Stadträten beantragt. Der Vorschlag war bewusst überspitzt. Mit dem Ziel, dass das Thema in die Öffentlichkeit gelangt und diskutiert wird, stellte Fraktionsmitglied Tino Rosenburg in der Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Umwelt und Tourismus klar. Die Verwaltung hat einen Vorschlag unterbreitet. Darüber wurde am Dienstagabend im Beisein etlicher Einwohner beraten.