253 Tage war er unterwegs in der Welt! Dienstagnachmittag ist Lukas Krause wieder zu Hause in Neuermark-Lübars angerollt.

Neuermark-Lübars l Im September war er mit dem Ziel China in seinem Heimatort aufgebrochen. Pläne sind zum ändern da – deshalb entschied Lukas zu Weihnachten, doch nicht weiter durch die Krisengebiete im Nahen Osten zu radeln, sondern von Griechenland aus zusammen mit einem Polen und einer Amerikanerin nach Afrika zu fliegen und hier trampend bis zur Insel Sansibar durch den Kontinent zu trampen. Zurück in Griechenland, ging es radelnd gen Heimat. Nun ist er mit seinem voll beladenen Rad – 50 Kilo Gepäck hat er bewegt – wieder da. „Alles hat gut durchgehalten. Der hintere Reifen, den ich einmal wechseln musste, ist jetzt blank. Auch eine Bremse habe ich erneuert, aber das war es auch schon.“

Es sei ein „riesiges Gefühl“, wieder zu Hause zu sein. Unschätzbar seien die vielen kleinen, ungeplanten Begegnungen in all den Ländern, die der passiert hat. „Es ist unvorstellbar, was alles in acht Monate passt!“ Das will er gedanklich sortieren und nicht nur an seinem Buch weiter schreiben, sondern auch einen Reiservortrag mit Bildern zusammenstellen.

Pläne? Auch wenn der 27-Jährige keine Pläne schmieden will, so ist nun doch erst einmal vorgesehen, nach dem Ankommen und Einleben zu Hause dann auf dem Bau zu arbeiten und Geld zusammenzusparen – für die nächste Reise. Wohin? Nach China natürlich! Dann im Frühling über die nördliche Route quer durch Russland.