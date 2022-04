Bundeswehr Nato-Übung im Kreis Stendal: Panzer setzen über die Elbe

Hunderte Militärfahrzeugen waren am Sonnabend zwischen Storkau und dem Truppenübungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide unterwegs. Ans andere Elbufer gelangten sie an der Übersetzstelle bei Hohengöhren.