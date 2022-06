Neues Auto hat in Vehlgast-Kümmernitz jetzt Priorität

Am Ortseingang von Damerow startete der Festumzug aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Ortswehr. Anwohner ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen, um es mit dem Smartphone aufzunehmen.

Vehlgast-Kümmernitz - Ein großer Feuerwehrumzug durch das Dorf, mit drei Aktiven in historischen Uniformen und alten Löschmitteln an der Spitze, gab am Vormittag den Auftakt für die Feierlichkeiten des Tages.