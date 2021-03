Über 250 Jahre hatte eine Schützengilde im Elbestädtchen Sandau existiert. Nun wurde sie wieder aus der Taufe gehoben.

Sandau l Vorsitzender der neuen Gilde ist Peter Zilcher, welcher mit seiner Frau Jenny, einer gebürtigen Havelbergerin, 2016 in die Elbestadt gezogen war. „Wir wollten uns in Sandau mit einbringen“, berichtete das Paar, allerdings fand man keinen Anlaufpunkt zum Kennenlernen der Sandauer. Auch beim damaligen Bürgermeister wurde angefragt – es kam keine Antwort. 2018 lasen sie einen Artikel über den Schützenverein in Nitzow und entschlossen sich, dort mitzumachen: Schießsport ist schließlich auch etwas für jene, die körperlich nicht mehr so fit sind. In Nitzow waren beide auch im Vorstand tätig, Peter Zilcher zeitweise sogar als Vorsitzender.



Acht Gründungsmitglieder machen mit

Irgendwann wurden sie angesprochen, ob man nicht in Sandau einen eigenen Schützenverein gründen könne. Sie griffen die Idee auf und sammelten Mitstreiter, am 7. Oktober des Vorjahres wurde die neue „Schützengilde Sandau 2020-2.0“ von acht Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Das 2.0 steht für den Neubeginn. Eigentlich wollte man die Jahreszahl 1693 als Jahr der Ersterwähnung mit im Namen haben, doch ging das rechtlich nicht: Die Gilde war nicht durchgängig existent. Kurz nach der Wende war die Rechtslage anders, da konnten die neu gegründeten Schützenvereine sich noch auf ihre alten Wurzeln berufen.



Peter Zilcher wurde zum Vorsitzender der neuen Gilde gewählt, seine Frau Jenny ist Schatzmeisterin und Schriftführerin. Gründungsmitglieder sind zudem der Sandauer Fred Nebel sowie die Havelberger Benjamin und Ulrich Emanuel – letzterer ist Stellvertreter, Ronald Pleil sowie Christel und Uwe Weichert. Inzwischen sind auch alle nötigen Unterlagen von den zuständigen Verbänden – wie Schützenverband und Sportbund – eingetroffen. Wegen der Pandemie hatte dies alles länger als üblich gedauert. Der Landes-Chef der Schützen freute sich über die Neugründung entgegen dem Trend, damit werde der Schießsport gestärkt.



Monatlicher Treff im Schützenhaus geplant

Der neue Verein versteht sich jedoch nicht als „Ballerklub“, sondern eher als „Marktplatz-Ersatz“, so das Ansinnen der Zilchers: „Wir wollen miteinander statt übereinander reden, dafür will der Verein sich aktiv in der Region einbringen und sich mit anderen Vereinen vernetzen, alte Zwistigkeiten haben keinen Platz.“ Gerne möchte man regelmäßig mit den Sandauern und auch Auswärtigen ins Gespräch kommen, weshalb monatliche Treffen geplant sind. Sobald die amtlichen Beschränkungen gefallen sind, will man sich jeden ersten Donnerstag im Monat im Schützenhaus treffen.



Natürlich wird in der Gilde mit ihren aktiven Mitgliedern auch Schießsport betrieben, wozu verschiedene Schießstände in der Umgebung aufgesucht werden sollen. Interessenten können gerne reinschnuppern, auch Fördermitglieder sind willkommen.



Info-Tafel am Kriegerdenkmal

Einen Nachweis derVorgänger-Gilde besitzt das Paar bereits: Das Replikat einer Gedenkmünze zum 200-jährigen bestehen der Schützengilde. Wer noch andere Zeitzeugen besitzt, kann sich gerne bei den Zilchers melden. Gleiches trifft bei Interesse an einer Mitgliedschaft zu. Zu erreichen ist Peter Zilcher unter 0172/2662966.



Ein erstes Projekt hat die Schützengilde auch schon im Blick: Eine Info-Tafel für das Kriegerdenkmal vor der Kirche. Denn beim Aufbau dieses Denkmals hatte sich damals die alte Sandauer Schützengilde mit eingebracht.