Öffentliches WLAN für Badegäste in Kamern

Im Haushalt von Kamern klafft dieses Jahr ein Defizit von 127000 Euro. Dennoch soll investiert werden – unter anderem in öffentliches WLAN für Urlauber und Badegäste in Kamern und Schönfeld.

Kamern - Die Erholungsbereiche in Kamern und Schönfeld sollen dieses Jahr mit öffentlichem WLAN ausgestattet werden, was mit jeweils 2000 Euro vom Land gefördert wird. Insgesamt 520000 Euro sind in diesem und den kommenden Jahren für den Neubau des beiderseits der Straße verlaufenden Gehweges in Rehberg vorgesehen: In diesem Jahr wird geplant, in den nächsten beiden Jahren gebaut. Geplant ist zudem die Anschaffung von Containern für die Laubentsorgung, wozu 6000 Euro veranschlagt wurden.