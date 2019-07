Bestens vorbereitet hatte der neue Nitzower Ortschaftsrat seine konstituierende Sitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus.

Nitzow l Nach der Verpflichtung der Ortschaftsräte für die neue Wahlperiode bis zum Jahr 2024 brauchte im Gremium nicht lange darüber nachgedacht zu werden, wer für das Amt des Nitzower Ortsbürgermeisters vorgeschlagen werden soll. Der bisherige Amtsinhaber Karsten Grey wurde dafür auserwählt und als einziger auf die Kandidatenliste gesetzt. Da darüber offenbar auch schon zu Sitzungsbeginn Einigkeit im Ortschaftsrat herrschte, verzichtete dieser beim Wahlvorgang auch auf eine geheime Abstimmung. Die Wahl erfolgte offen – und alle sieben Ortschaftsratsmitglieder stimmten dem Vorschlag zu, womit der alte Ortsbürgermeister auch der neue ist.

Ralf Westphal ist Stellvertreter

Ähnlich schnell ging es bei der Wahl des Stellvertreters für Karsten Grey. Ralf Westphal wurde als Einziger dafür vorgeschlagen und in offener Abstimmung einstimmig in dieses Amt gewählt.

Drei Mitglieder sind ausgeschieden

Neben Karsten Grey und Ralf Westphal besteht der Nitzower Ortschaftsrat noch aus weiteren fünf Mitgliedern. Es sind Gerald Friedl, Kurt Kubat, Diana Neumann, Marlene Heidel und Caroline Schaper. Aus dem alten Ortschaftsrat sind drei Mitglieder ausgeschieden: Martin Vellmer, André Neumann und Marlies Schnell. Ihnen wurde am Donnerstagabend mit einem Präsent für ihre Arbeit gedankt.

Ehrenurkunde überreicht

Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski rief zudem Gerald Friedl für eine Auszeichnung nach vorne. Er überreichte ihm die Ehrenurkunde des Städte- und Gemeindebundes für über 15-jährige kommunalpolitische Tätigkeit. Gerald Friedl ist seit 20 Jahren ehrenamtlich im Rat vertreten.

Sommerkino am 13. Juli

Karsten Grey beendete mit dem Wunsch nach einer guten Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des Ortschaftsrates und der Stadtverwaltung die erste Sitzung in der neuen Wahlperiode. Er erinnerte auch noch einmal an den nächsten dörflichen Höhepunkt: In der Halle auf dem Festplatz flimmert am Sonnabend, 13. Juli, beim 2. Nitzower Sommerkino die Komödie „Plötzlich Papa“, Beginn 21 Uhr, über die Leinwand. Für den Aufbau (Bestuhlung etc.) sind zu 18 Uhr Helfer gern gesehen.