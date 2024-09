Auch 2024 findet er wieder statt: Am 5. September beginnt der Pferdemarkt in Havelberg. Hier gibt es alle wichtigen Infos rund um das Volksfest.

Pferdemarkt in Havelberg: An- und Abreise, Programm und alle wichtigen Infos

Havelberg. - Immer am ersten Septemberwochenende kommen zehntausende Besucher in die kleine Stadt Havelberg, in der ansonsten nur rund 6.000 Einwohner zu Hause sind. Denn dann ist es wieder Zeit für Norddeutschlands größten Pferdemarkt.

Hier gibt es alle wichtigen Infos rund um das Volksfest:

Was ist der Pferdemarkt?

Der Pferdemarkt in Havelberg, seit Jahrhunderten auch Heiratsmarkt genannt, hat seinen Namen natürlich durch den Handel mit den Pferden. Hier kauft man noch nach uralter Sitte ein Pferd per Handschlag. Neben dem Handelsplatz für Pferde und andere Tiere gibt es aber auch einen riesigen Trödelmarkt sowie jede Menge Karussells und Fahrgeschäfte.

Wann findet der Pferdemarkt statt?

Der Pferdemarkt findet traditionell am ersten Septemberwochenende statt. 2024 ist er vom 5. bis 8. September geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 5. September, um 15 Uhr mit einem Bierfassanstich statt.

Was kostet der Eintritt?

Gute Nachrichten: Für das Festgelände muss kein Eintritt gezahlt werden.

Welche Fahrgeschäfte gibt es?

Zahlreiche Karussells und andere Fahrgeschäfte sollen Adrenalinjunkies den Besuch beim Pferdemarkt versüßen. Neben Klassikern wie dem Riesenrad "Star of Berlin", Autoscooter und Break Dancer gibt es für die Besucher auch Laufgeschäfte wie Gaudi-Alm, Scary House und Crazy Town.

Für die kleinen Gäste werden unter anderem die Miniaturachterbahn "Drache", drei Kinderkarussells sowie Spielbuden wie Torwandschießen und Entenangeln aufgebaut. Natürlich ist auch Ponyreiten möglich.

Gibt es auch Infos auf Facebook?

Ja. Auf der Facebook-Seite "Havelberger Pferdemarkt - Hansestadt Havelberg" werden Interessierte regelmäßig mit Updates versorgt.

Welche Pferdeshows sind zu sehen?

Auch in diesem Jahr finden zahlreiche Pferdeshows statt. Die Reitergruppe „Die Comanchen“ präsentiert insgesamt 23 Shows:

Donnerstag, 5. September: 17 Uhr Freiheitsdressur & Tandem

17 Uhr Freiheitsdressur & Tandem Freitag, 6. September: 15 Uhr Amazonenshow, 17 Uhr Trickreiten, 20.30 Uhr LED-Avatar- und Feuershow

15 Uhr Amazonenshow, 17 Uhr Trickreiten, 20.30 Uhr LED-Avatar- und Feuershow Samstag, 7. September: 10 Uhr und 14 Uhr Troika und spanische Nummer, 11 und 15 Uhr Unterwasserwelt und Garrocha, 12 und 16 Uhr Flaggenparade, Keyhole-Zeitrennen und Trickreiten, 20.30 Uhr LED-Avatar- und Feuershow

10 Uhr und 14 Uhr Troika und spanische Nummer, 11 und 15 Uhr Unterwasserwelt und Garrocha, 12 und 16 Uhr Flaggenparade, Keyhole-Zeitrennen und Trickreiten, 20.30 Uhr LED-Avatar- und Feuershow Sonntag, 8. September: 11 Uhr Garrocha, 13 Uhr Amazonenshow

Welche Fußballspiele finden statt?

Am Freitag und Samstag kann man wieder den Fußballern vom FSV Havelberg 1911 beim Kicken zuschauen. Zu folgenden Zeiten finden die Spiele statt:

Freitag, 6. September, 18.30 Uhr: Oldies gegen FSV-Traditionself

Oldies gegen FSV-Traditionself Samstag, 7. September, 10 Uhr: F-Junioren gegen E-Junioren

F-Junioren gegen E-Junioren Samstag, 7. September, 11.30 Uhr: E-Junioren gegen D-Junioren

E-Junioren gegen D-Junioren Samstag, 7. September, 15 Uhr: Männer gegen TuS Wahrburg

Wie sieht das Programm in den Festzelten aus?

Insgesamt vier Festzelte laden Besucher zum Feiern auf dem Pferdemarkt in Havelberg ein. Das Programm reicht von Bullenreiten über Countrymusik bis zu einem Auftritt eines Wolfgang-Petry-Doubles:

Im Country- und Partyzelt am Handelsplatz geht es am Donnerstag, 5. September, um 15 Uhr mit Musik los. Am Freitag, Samstag und Sonntag startet das Programm hier jeweils um 11 Uhr. Zu den Höhepunkten zählen die Comedy-Show mit "Schlicht & Kümmerling" am Donnerstag um 18 Uhr, der Auftritt der Countryband Hufnagel am Freitag um 18 Uhr sowie die Live-Show des Wolfgang-Petry-Doubles am Samstag um 18 Uhr. Von Donnerstag bis Samstag wird zudem abends ab 21 Uhr entweder Bullen- oder Rodeo-Wettreiten für jedermann angeboten.

Im Festzelt am Pferdehandelsplatz beginnt das Programm am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 21 Uhr: Emergency Exit wechselt sich dann mit den Village Boys ab. Für Samstag wird ein Überraschungsgast angekündigt, der ab 23 Uhr seinen Auftritt hat.

In Schiffer’s Zelt am Sportplatz können Besucher jeweils am Nachmittag beim Tanztee Kaffee und Kuchen genießen - dieser startet am Donnerstag um 14.30 Uhr, am Freitag und Samstag ab 14 Uhr statt. Abends legen DJs zur Party auf, jeweils 20 Uhr geht es los. Am Freitag tritt aber vor dem DJ-Set noch die Coverband "Dein Puls" auf, 20 Uhr geht es los.

Im Irischen Zelt auf dem Handelsplatz gibt es am Donnerstag ab 15 Uhr sowie am Freitag ab 11 Uhr und am Sonnabend ab 12 Uhr Musik. Vor allem Oldies, aber auch Irish Folk und Country werden gespielt. Am Donnerstag treten ab 20 Uhr die Greenhorns aus Halle auf. Am Freitagabend (20 Uhr) laden Adam Keating und Freddie McCorkey zur Irish-Folk-Party. Und am Samstag stehen ab 20 Uhr Several Gents auf der Bühne.

Wie kommt man mit dem Auto zum Pferdemarkt in Havelberg?

Laut der Stadtverwaltung Havelberg werden die Parkplätze für Besucher vor Ort ausgeschildert. Demnach können Gäste auf folgenden Parkplätzen ihr Auto abstellen:

auf den Wiesen an der B107, Rathenower Straße und am Kreisel (nördlicher Ortsausgang), Kosten: sieben Euro pro Auto und Tag

Parken am "Haus der Flüsse", Kosten: zwölf Euro pro Pkw und Tag, 20 Euro für Wohnwagen pro Tag (Strom, Trinkwasser und Fäkalienentsorgung sind nicht verfügbar)

Parkplätze „Am Alten Bahnhof“ und „Zentrum“, kostenlos

Auf dem Festgelände selbst stehen nur wenige Stellplätze zur Verfügung, diese können nur von Inhabern des blauen und weißen Parkausweises genutzt werden.

Für Inhaber des orangen Parkausweises und Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis gibt es kostenlose Parkmöglichkeiten am Parkplatz "Haus der Flüsse". Von hier fahren Busse zum Festgelände.

Wie kommt man mit dem ÖPNV zum Pferdemarkt?

Extra für den Pferdemarkt werden die Buslinien 900, 911 und 913 erweitert. Laut der Stadtverwaltung Havelberg stehen insgesamt elf Haltestellen zur Verfügung, um Besucher schnell von den Parkplätzen zum Festgelände zu transportieren.

Auch die Fähren erweitern die Fährzeiten anlässlich des Volksfestes. Dabei setzt die Fähre "Räbel" ab Donnerstag, 14 Uhr, nur noch Personen und keine Fahrzeuge mehr über. Sie fährt zu folgenden Zeiten:

Donnerstag, 5. September: 6 bis 24 Uhr

6 bis 24 Uhr Freitag, 6. September: 6 bis 1 Uhr

6 bis 1 Uhr Samstag, 7. September: 7 bis 1 Uhr

7 bis 1 Uhr Sonntag, 8. September: 8 bis 22 Uhr

Die Fähre "Sandau" verlängert ihre Fährzeiten am Freitag und Sonntag bis 24 Uhr.